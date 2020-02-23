Hatay'da bir evde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Hatay'da bir evde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:52
Hatay'da bir evde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'ın ilçesinde evinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışı gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Özerli Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidonlar içerisinde 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt buldu.

Ekiplerce evin sahibi N.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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