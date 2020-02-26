Hatay'da bir evde 10 bin uyuşturucu hap yakalandı

26.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:02

Hatay'da bir eve düzenlenen operasyonda 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

İhbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.J, M.C. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA