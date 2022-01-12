Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir depoya baskın düzenledi.
Adreste 2 bin 857 kozmetik ürün, 80 güneş gözlüğü, 336 cinsel içerikli ürün ve 184 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu depo sahibi M.Ş, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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