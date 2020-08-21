Hatay'da bir büfede gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir büfede gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir büfede gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentte bir büfeye operasyon düzenledi.

İş yerinde aramada yapan polis, tabanca ve pompalı tüfek ile fişeği, cinsel içerikli gümrük kaçağı 9 macun, 48 içecek, 99 toz, 66 sprey ve 4 kutu damla ele geçirdi.

İşletme sahibi E.K, hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA