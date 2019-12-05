Hatay'da bir binanın zemin katındaki yangın hasara neden oldu
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Hatay'da bir binanın zemin katındaki yangın hasara neden oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

05.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:38
Hatay'da bir binanın zemin katındaki yangın hasara neden oldu

'ın merkez ilçesinde, bir binanın zemin katında çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.

Akasya Mahallesi'nde, 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine , 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Tahliye edilen binadaki yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hasar oluşan dairede, eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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