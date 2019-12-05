Hatay'da bir binanın zemin katındaki yangın hasara neden oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Akasya Mahallesi'nde, 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Tahliye edilen binadaki yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasar oluşan dairede, eşyalar kullanılmaz hale geldi.