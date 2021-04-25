Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir binanın çatı katındaki tandırdan yayılan alevler yangına neden oldu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir binanın çatı katındaki tandırdan yayılan alevler yangına neden oldu.
Aksaray Mahallesi Şehit Mehmet Ali Acuz Caddesi'nde, bir binanın çatı katındaki tandırdan sıçrayan alevler, aynı kattaki odunluğun tutuşmasına neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak