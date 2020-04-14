Hatay'da bir ayda 10 hırsızlık suçuna karışan şüpheli tutuklandı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayları üzerine iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hatay polisi, şüphelinin V.H. (15) olduğunu tespit etti. İkametinde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA