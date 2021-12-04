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Hatay'da bir araçta esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da bir araçta esrar ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araçta yapılan arama da 517,50 gram esrar ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araçta yapılan arama da 517,50 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samandağ-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 517,50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan K.Y. ve K.K. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da bir araçta esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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