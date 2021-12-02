Hatay'da bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu kurtarıldı
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kışlasaray Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 5 kedi yavrusunu mahsur kaldıkları yerden çıkardı.
Kedi yavruları olay yerinin yakınındaki annesinin yanına bırakıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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