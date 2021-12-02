Hatay'da bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kışlasaray Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 5 kedi yavrusunu mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kedi yavruları olay yerinin yakınındaki annesinin yanına bırakıldı.

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title