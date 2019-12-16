Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri ihbar üzerine 45 HK 406 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada koltuk arkasına "zulalanmış" bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.D. (65) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.