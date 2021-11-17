Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alsancak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı girişinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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