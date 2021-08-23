Hatay'da beton trafo taşıyan tır, elektrik telini kopardı
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Hatay'da beton trafo taşıyan tır, elektrik telini kopardı

Hatay'da beton trafo taşıyan tır, elektrik telini kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üzerinde beton trafo taşıyan tır yol üzerinde bulunan elektrik telini kopardı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üzerinde beton trafo taşıyan tır yol üzerinde bulunan elektrik telini kopardı. Tel park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde, 06 BBE 049 plakalı tır, caddede seyir halinde ilerlerken tırın üzerinde bulunan beton trafo sokak üzerinde bulunan elektrik telini kopardı. Elektrik teli park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik direğinin düştüğü otomobilde hafif maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Hatay'da beton trafo taşıyan tır, elektrik telini kopardı
Hatay'da beton trafo taşıyan tır, elektrik telini kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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