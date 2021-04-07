Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton mikserinin park halindeki otomobile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton mikserinin park halindeki otomobile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Yusuf A. yönetimindeki 46 PD 381 plakalı beton mikseri yolun sağında banket üzerinde park halinde bulunan Ramazan Eksin'in kullandığı 33 DR 700 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında aracın arka kapısından çıkmak üzere olan Fuat Eksin (16) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Fuat Eksin hayatını kaybetti.

Kazada devrilen beton mikserinin şoförü gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü
Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Deniz Ajda Pekkan
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:58:37. #1.14#
title