Hatay'da beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
T.E yönetimindeki 31 AFZ 36 plakalı hafif ticari araç, Güzelce Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki A.E yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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