Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın taraftarları, Hatay'da kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın taraftarları, Hatay'da kutlama yaptı.

"Tam kapanma" nedeniyle hafta sonunda kazanılan 2020-2021 yılı Süper Lig Şampiyonluğunu kutlayamayan Beşiktaş taraftarları merkez Antakya ilçesinde etkinlik düzenledi.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Antakya Kartal Yuvası önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahürat, marş ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kutlama, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 22:02:54. #1.11#

title