Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü
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Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | Spor

- Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü Polis topluluğu dağıtmaya çalıştı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı.

- Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü

Polis topluluğu dağıtmaya çalıştı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı.

Polis ekipleri tüm ara sokaklar ve caddeler de "Lütfen evinize dönün" anonsu yaptı ve kutlama yapanları dağıtmaya çalıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı uyarılara aldırış etmeden tezahüratlarla sokakta kutlama yapmaya çalıştı. Polisin anonslarına rağmen dağılmayan gruplar arasında kovalamacalar yaşandı.

Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü
Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü
Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü
Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü
Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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