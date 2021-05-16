Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü

- Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü Polis topluluğu dağıtmaya çalıştı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı.