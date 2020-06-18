Hatay'da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Hatay'da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı
18.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Kırıkhan Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. 73 AF 695 dorse plakalı benzin yüklü tankerin tekerlekleri alev aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettiler. Yangının tankerin tamamına ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, trafik bir süre durduruldu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili itfaiye ve polis araştırma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı Haber
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı Haber
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Taksi Karar Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hatay'da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:14:35. #1.15#
title