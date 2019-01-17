Hatay'da Bent Çöktü, Mahalle Su Altında Kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Aşağıoba mahallesinde, Amik Ovası'nda biriken yağmur sularının köye girmesini engellemek için çektikleri toprak bentlerin basınca ve şiddetli yağışa dayanamayarak çökmesi sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Aşağıoba Mahallesi sakinleri, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen Amik Ovası'ndaki yağmur sularının mahallelerine geçişini engellemek için bir süre önce işmakineleinin yardımıyla topraktan bent çekti. 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu çekilen bent çökünce, mahalledeki bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Ev ve ahırlarını su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı.

MAHALLENİN DÖRTTE BİRİ SULAR ALTINDA

Kurdukları bendin çökmesi sonucu Amik Ovası'nda biriken suyun yavaş yavaş köylerine girmeye başladığını ve 600 haneli mahallenin dörtte birinin su altında kaldığını antalan mahalle sakini Hamit Kuvvetli, 'Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Köyümüzün büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvanlarla nereye gideriz' Sıkıntı... Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı taşıdık ancak taşıyamayanlar var. Onların da maalesef kendi kaderlerini beklemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor" dedi.

HATAY HAVAALANI YOLU KAPANDI, YOLCULAR OTOBÜSLERLE TAŞINIYOR

Kentte yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle 2 gündür tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı Hatay Havalimanı Yolu, diğer şeridin de büyük oranda su altında kalmasıyla trafiğe tamamen kapatıldı. Yolda biriken suların sürücülere olumsuzluk yaşatmaması için sivil araç giriş ve çıkışına izin verilmezken, yolcular otobüslerle güvenli noktaya getirilerek ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: DHA