Hatay'da bekçilerin takibe aldığı şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi
???????Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
???????Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde gece bekçileri durumundan şüphelendiklerin kişiyi takibe alarak adresini belirledi.
Polis ekiplerinin desteğiyle eve düzenlenen operasyonda, 500 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız