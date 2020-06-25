Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci yakalandı
Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci, yakalandıktan sonra belediyeye yürüyerek gitti.
25.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:50
Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci, yakalandıktan sonra belediyeye yürüyerek gitti.
Büyükşehir belediyesi sivil zabıta ekipleri, bir kişinin Yavuz Selim Caddesi'nde koltuk değneğiyle dilendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplere yakalanan ve 187 lira idari para cezası uygulanan dilenci, koltuk değneğini bıraktı ve belediyeye yürüyerek gitti.
Dilencinin yürüyerek belediye gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA