Hatay'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
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Hatay'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı

05.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:48
Hatay'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı.

Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ikametin, 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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