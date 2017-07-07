Hatay'da Bazı Bölgeler 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Hatay'da bazı bölgeler, terör örgütü PKK tarafından yapılması olası terör eylemlerini önlemek için 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.



Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yayladağı ilçesinin çeşitli bölgelerindeki uygulamanın 8 Temmuz'da başlayacağı ve 22 Temmuz'da son bulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bölge halkının can ve mal güvenliklerini korumak, yasa dışı geçişleri engellemek, terörist şahıs veya gruplara karşı daha etkin mücadele vererek hudut emniyetini sağlayabilmek maksadıyla Görentaş Hudut Karakolu Bölgesi, Belengöz Hudut Karakolu Bölgesi ve Pulluyazı Hudut Karakolu Bölgesi 8 Temmuz 2017 tarihinde saat 08.00'den başlayıp 22 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları açısından belirtilen süre içerisinde yukarıda adı geçen bölgelere girmeleri yasaktır." - HATAY