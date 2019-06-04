Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldiHATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Hatay'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
HATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Antakya Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, CHP Hatay milletvekilleri, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, semavi din liderleri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla protokolün kucaklaştığı tören, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.