Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
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Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret

Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'na denk gelen tam kapanmada mezarlık ziyareti muafiyetiyle şehitliklere ziyaretlerde bulundu.

Hatay'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'na denk gelen tam kapanmada mezarlık ziyareti muafiyetiyle şehitliklere ziyaretlerde bulundu. Birçok şehit yakınının duygusal anlar yaşadığı ziyarette dualar edildi.

1998 yılında şehit düşen Mustafa Kocaoğ'un annesi Azime Kocaoğ, "23 yıl oldu rüya gibi. Sanki geri gelecekmiş gibi, çünkü ben şehit olduktan sonra göremedim. Geldi ama göstermediler, mühürlü geldi. Askere gönderdiğim gibi hayal ediyorum, sanki gelecekmiş gibi" dedi.

Ablası Emine Elagöz ise diğer şehit ailelerinin acılarını anladığını belirterek, herkese sabır, diğer askerlere sağlık diledi.

12 Aralık 2000 tarihinde Kastamonu Karakolu'nda şehit düşen Uğur Ölçer'in annesi Meral Ölçer, evlat acısının hep taze kaldığını ifade ederek, "Oğlum 12 Mart 2000 tarihinde şehit oldu. 21 sene oldu, tek oğlumdu. Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok, acımız büyük. Unutulmaz bir acı, çok zor. Evlat ne anaya, ne babaya ne de kocaya benzer. Evlat başka, acısını kalbimde hissediyorum. Buraya geliyorsun, toprağını koklayıp gidiyorsun. Allah askerimizi, polisimizi korusun. Bir daha şehit haberi duymayalım" diye konuştu. - HATAY

Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret
Hatay'da bayramda şehitliğe duygusal ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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