Bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma nedeniyle denetimlere devam edildi. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahili yasak dolayısıyla boş kaldı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yasak nedeniyle emniyet ve sahil güvenlik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimsenin bulunmadığı ilçede polis ekipleri, bağlantı noktaları ve önemli caddelerde aralıksız denetim yaptı. Samandağ'da esnaf olan Levent Bolat, "Bu sene bayram çok buruk geçiyor. Her yıl bayramlarda işlerimiz yoğun geçerdi ama bu sene pandemiden kaynaklı işlerimiz iyi değil" dedi.

Bolat, "Daha önceki bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpmeye giderdik paylaşım olurdu muhabbet olurdu şekerlerimizi dağıtırdık. Geçen sene ve bu sene pandemiden kaynaklı birbirimizden çok uzak kaldık. Bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Koronasız güzel günlere inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ