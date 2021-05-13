Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Adana'da, bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, bayramın namazını kıldı.

Namaza, Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, vaazında bayramların, yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirterek, bayram boyunca Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vaazının ardından dua eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve salavat getirdi.

Namaza, Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

-Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dualar etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde bir araya geldi.

Cami avlusunda Kovid-19 tedbirleri alınarak kılınan namaza Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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