Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor
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Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor.

Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor

Hatay'da kadınların yaptığı erkeklerin pişirdiği bayram kömbesi geleneği yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor

HATAY - Hatay'da kadınların yaptığı erkeklerin pişirdiği bayram kömbesi geleneği nesilden nesile aktarılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Su Çıkağı köyünde ramazan bayramında kadınlar tarafından hazırlanan bayram kömbeleri erkekler tarafından tandırda pişiriliyor.

İskenderun'a bağlı Su Çıkağı mahallesinde yüz yılı aşkın süredir yaşatılan bayram geleneğinde kadınların genç kızları ve gelinleri ile birlikte hazırladıkları bayram kömbeleri ailenin erkekleri tarafından mahalle halkının ortak kullandığı tandırlarda pişiriliyor.

Atadan dededen böyle gördüklerini belirten Mehmet Koca ben kendimi bildim bileli bayram kömbelerini kadınlarımız hazırlar biz erkeklerde pişiririz onlar yapamaz zor bir iş. Bu gelenek bize atamızdan kalma ben 65 yaşındayım ve bu geleneği halen yaşatıyoruz" dedi.

Yüz yılı aşkın süredir bu bayram kömbesi geleneğinin devam ettiğini belirten Fatma Koca ise "Çocuklarımıza bu geleneği aktarıyoruz. Komşularımızla birlikte her sene bayram kömbelerini hazırlıyoruz ve birlikte pişiriyoruz" şeklinde konuştu.

Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor
Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor
Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor
Hatay'da bayram kömbesi geleneği devam ediyor... Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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