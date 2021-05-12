Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmeni 3 bin 500 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmeni 3 bin 500 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.

Bir giyim firması tarafından Türk Kızılaya bağışlanan 10 bin 500 kıyafet, Bayırbucak Türkmenlerine dağıtılmak üzere Yayladağı'na getirildi.

Elbiseler burada Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış ve görevliler tarafından ilçedeki geçici barınma merkezi ve evlerde kalan Türkmen ailelere dağıtıldı.

Başkan Yalçın ile Özbakış Türkmen ailelerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu