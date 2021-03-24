Hatay'da başka köpeklerin saldırısına uğrayan 3 köpek yavrusu telef oldu
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Hatay'da başka köpeklerin saldırısına uğrayan 3 köpek yavrusu telef oldu

24.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:48
Hatay'da başka köpeklerin saldırısına uğrayan 3 köpek yavrusu telef oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, başka köpeklerin saldırısına uğrayan köpek yavrularından 3'ü telef oldu, yaralanan 4'ü tedaviye alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, başka köpeklerin saldırısına uğrayan köpek yavrularından 3'ü telef oldu, yaralanan 4'ü tedaviye alındı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir parkta 7 köpek yavrusu bölgedeki başka köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen veteriner ve itfaiye ekipleri, yavrulardan 3'ünün telef olduğunu, 4'ünün de yaralandığını belirledi.

Tedavileri yapılan köpek yavruları hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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