Hatay'da basın mensuplarına AFAD faaliyetleri anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da basın mensuplarına AFAD faaliyetleri anlatıldı

03.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:06
Hatay'da basın mensuplarına AFAD faaliyetleri anlatıldı

Hatay'da basın mensuplarına yönelik Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Hatay'da basın mensuplarına yönelik Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay İl Müdürü Ercan Akar, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle yönetim merkezinde yapılan toplantıda, tüm Türkiye'deki gibi Hatay'da da ekiplerinin de afet ve acil durumlara karşı hazır durumda olduklarını belirtti.

Geçen yıl 16 trafik kazası, 16 mahsur kalma, 11 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma olayı, 13 kaybolma vakası ve 8 orman yangını vakası olmak üzere toplamda 94 olaya müdahale ettiklerini ifade eden Akar, afet bilgilendirme çalışmaları yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can İrem Derici Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da basın mensuplarına AFAD faaliyetleri anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:14:08. #1.15#
title