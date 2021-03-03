Hatay'da basın mensuplarına AFAD faaliyetleri anlatıldı

Hatay'da basın mensuplarına yönelik Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay İl Müdürü Ercan Akar, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle yönetim merkezinde yapılan toplantıda, tüm Türkiye'deki gibi Hatay'da da ekiplerinin de afet ve acil durumlara karşı hazır durumda olduklarını belirtti.

Geçen yıl 16 trafik kazası, 16 mahsur kalma, 11 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma olayı, 13 kaybolma vakası ve 8 orman yangını vakası olmak üzere toplamda 94 olaya müdahale ettiklerini ifade eden Akar, afet bilgilendirme çalışmaları yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak