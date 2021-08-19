Hatay'da başı bidona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Hatay'da başı bidona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay'da başı bidona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kafası bidona sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kafası bidona sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yukarıokçular Mahallesi'nde, başını bidona sıkıştırmış kedi yavrusunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, bidonu demir makasıyla keserek kedi yavrusunu kurtardı.

Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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