Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı
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Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:28
Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Amirliği ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darbedenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerden Velit A'yı kentte saklandığı adreste, firari şüpheli Ahmet A'yı da Mardin'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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