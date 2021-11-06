Hatay'da barkod numarası kazınmış bin 267 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da barkod numarası kazınmış bin 267 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da barkod numarası kazınmış bin 267 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi

Hatay'da bin 267 kutu barkod numarası kazınmış tıbbi ilaç ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da bin 267 kutu barkod numarası kazınmış tıbbi ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Antakya'ya bağlı Akasya Mahallesi'nde bir ikamette arama yaptı. Aramada, bin 267 kutu barkod numarası kazınmış tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

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