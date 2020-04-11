"Hatay'da baraj ve depolama alanları yüzde 94 oranında dolu"
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Devlet Su İşleri, Hatay, Güncel

"Hatay'da baraj ve depolama alanları yüzde 94 oranında dolu"

"Hatay'da baraj ve depolama alanları yüzde 94 oranında dolu" Mehmet Akif Balta: "Baraj ve depolama tesislerimiz yüzde 94 oranında dolu" Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj ve depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 94 seviyesinde olduğunu söyledi.

11.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:21

"Hatay'da baraj ve depolama alanları yüzde 94 oranında dolu"

Mehmet Akif Balta:

"Baraj ve depolama tesislerimiz yüzde 94 oranında dolu"

HATAY - Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj ve depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 94 seviyesinde olduğunu söyledi. Hatay'da ki Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajının su tuttuğunu belirten Balta, bu barajların tarımsal faaliyetlerde çiftçiye ek gelir olacağını söyledi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay'da yapımı devam eden Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajı ile ilgili bilgiler verdi. Balta, ayrıca DSİ Adana Bölge Müdürlüğü olarak barajların yüzde 94 seviyesinde dolu olduğunu söyledi.

Balta, çiftçileri gezerek ihtiyaçlı durumda olanların arazilerinin sulanması için tüm birimlerin seferber olduğunu belirterek, "DSİ Adana Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan baraj ve depolama tesislerimizdeki doluluk oranımız ortalama yüzre 94 seviyesindedir. Arazisini sulayamayacak durumda olan çiftçilerimize yardımcı olmak ve Dünyayı etkileyen bu salgın dolayısıyla tarımsal üretime destek vermek adına tüm çiftçilerimizi gezerek ihtiyaçlı durumda olanların arazilerinin sulanması için tüm birimlerimizi seferber etmiş durumdayız" dedi.

Tahtaköprü barajının maliyetinin 370 milyon TL olduğunu ve 2 yıl içerisinde kendini amorti edeceğini belirten Balta, "Tahtaköprü barajında tüm çalışmalarda sona gelinerek su tutmaya başlamıştır. Barajda depolanacak su ile 415 Bin dekar tarım arazisinde çiftçimizi sulama suyu ile buluşturacağız. Ayrıca yılda 20,00 Gw enerji üretimi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bölgede taşkın riski de azaltılmış olacaktır. Barajımız da toplam 326 milyon metreküp su depolanacak olup, çiftçimizin cebine yıllık tarımsal faaliyetlerden kaynaklı olarak 310 milyonluk ilave bir gelir artışı olacak. Barajın toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 370 Milyon TL'dir. Bu baraj kendini yaklaşık 2 yılda amorti edecektir" dedi.

Büyük Karaçay Barajı Antakya'ya memba kalitesinde su sağlayacak

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Büyük Karaçay barajının depolanan su ile 35 bin dekar tarım arazisini sulayacağını belirterek "Hatayımızın ikinci bir önemli projesi ise Samandağ'da bulunan Büyük Karaçay barajıdır. Büyük Karaçay barajımızda depolanan su ile 35 bin dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşmuş olacaktır. Bu barajın bir diğer özelliği ise Antakya'ya 123 milyon küp memba kalitesinde kullanma suyunu temin etmiş olacak. Bir diğer faydası ise yılda 5,15 Gw elektrik enerjisi üretilecektir. Bu barajımız da bölgede ki taşkın riskine faydası vardır. Barajın toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 218 Milyon TL'dir" ifadelerine yer verdi.

Reyhanlı Barajının Hatay'ın en büyük projelerinden olduğunu belirten Balta, "bir diğer üçüncü projemiz ise Hatay'da en büyük projelerimizdendir. Reyhanlı barajı da yakın zamanda tamamlanarak su tutmaya başlamıştır. Aynı zamanda Reyhan barajına su aktarımını sağlayan Davutlar regülatörü ve iletim kanalı da tamamlanarak şu an Reyhanlı barajına regülatörden yıllık 21 milyon metreküplük suyu Afrin Çayı'ndan aktarmaya başlamıştır. Reyhanlı Barajında depolanacak su ile 600 bin dekar tarım alanının sulanmasının yanı sıra 200 bin dekar alanında da taşkınlardan korunmasını sağlamış olacağız. Reyhanlı barajına su aktaran Davutlar regülatörü ve iletim kanalı da Türkiye'nin en büyük iletim kapasitesine sahip kanalıdır" dedi.

'Hatay'da baraj ve depolama alanları yüzde 94 oranında dolu'

Kaynak: İHA

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