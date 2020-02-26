Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

HATAY'da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

26.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:15
Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

HATAY'da, uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran'a buradanda kara yoluyla Suriye'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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