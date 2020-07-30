Hatay'da bamya ekili bahçede Hint keneviri yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bamya ekili bahçede 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
30.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:23
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bamya ekili bahçede 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M'nin bamya ekili tarlasında Hint keneviri bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, bamya tarlasında boyları 20-30 santimetre arasındaki 17 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA