Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin balkonundaki saksılarda yetiştirdiği kenevirleri banyonun havalandırma kısmına saklayan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin balkonundaki saksılarda yetiştirdiği kenevirleri banyonun havalandırma kısmına saklayan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan B.S'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelinin dairesindeki banyonun havalandırma kısmına atılan ve yeni söküldüğü belirlenen 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelinin balkonunda ise kenevirlerin söküldüğü saksılar bulundu.
B.S. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz