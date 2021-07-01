Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı

Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin balkonundaki saksılarda yetiştirdiği kenevirleri banyonun havalandırma kısmına saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin balkonundaki saksılarda yetiştirdiği kenevirleri banyonun havalandırma kısmına saklayan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan B.S'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelinin dairesindeki banyonun havalandırma kısmına atılan ve yeni söküldüğü belirlenen 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelinin balkonunda ise kenevirlerin söküldüğü saksılar bulundu.

B.S. gözaltına alındı.

Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da balkonunda yetiştirdiği kenevirleri havalandırmaya saklayan kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:14:49. #1.15#

title