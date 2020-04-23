Hatay'da balkonlarda 23 Nisan coşkusu
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23 Nisan, Hatay, Güncel, Haber

Hatay'da balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Hatay'da bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı n balkonlarda kutladı.

23.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:48
Hatay'da balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Hatay'da bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı n balkonlarda kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Antakya ilçesinde bulunan Ekinci Mahallesi'ndeki vatandaşlar hazırlık yaptı. Türk bayrakları ile süslenen balkonlar ve pencereler Türk bayrakları ile süslendi. Kutlama yapanlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Önce müzik eşliğinde balkonlarında eğlenen site sakinleri, saat 21.00 olduğunda ise hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular. - HATAY

Kaynak: İHA

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