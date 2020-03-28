Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmaya giden kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:36
Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmaya giden kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yeşilada Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denize döküldüğü mevkide balık tutmaya giden Seyfettin Sağaltıcı'ya (66) yıldırım isabet etti.
Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine ve polise bilgi verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Sağaltıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağaltıcı'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA