Hatay'da "balık baykuşu" görüntülendi
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Hatay'da "balık baykuşu" görüntülendi

Hatay'da
04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:00

Hatay'da, bir kuş türü olan 'balık baykuşu' görüntülendi.

Hatay'da, bir kuş türü olan 'balık baykuşu' görüntülendi.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, açıklamasında Güney Asya ülkelerinde dağılım gösteren bu kuşun, dünyadaki en batı yaşam alanının Türkiye olduğunu kaydetti.

Balık baykuşunun geceleri yengeç, balık ve kurbağa ile beslendiğini ve gündüzleri akarsu kenarlarında dinlendiğini aktaran Atahan, "Bu tür kentimizde görülen 370'inci tür olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 3-4 lokasyonda görülen kuşun Hatay'da görülmesi sevindirici bir gelişme. Ülkemizin en nadir baykuş türü ve yine ülkemizde nesli kritik seviyede, tehlike altında." diye konuştu.

Kaynak: AA

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