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Hatay'da balık avı sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hatay'da balık avı sezonu açıldı

Hatay'ın Samadağ ilçesinde 2021-2022 balık avı sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Hatay'ın Samadağ ilçesinde 2021-2022 balık avı sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı tekneleri yola çıktı.

Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. - HATAY

Hatay'da balık avı sezonu açıldı

Hatay'da balık avı sezonu açıldı

Hatay'da balık avı sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hatay'da balık avı sezonu açıldı - Haberler Ekonomi
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