Hatay'da balçığa saplanan danayı itfaiye kurtardı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, balçığa saplanan dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, balçığa saplanan dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilova Mahallesi'nde otlanan bir dana tarla kenarındaki balçığa saplandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halat yardımıyla danayı bulunduğu yerden çıkardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan dana, sahibine teslim edildi.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel