Hatay'da bahçesine kayısı toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
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Hatay'da bahçesine kayısı toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Hatay'da bahçesine kayısı toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah kayısı toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah kayısı toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden çıkan 75 yaşındaki Mehmet Yıldırım'dan haber alamayan yakınları aramalarına rağmen yaşlı adamı bulamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Hatay'da bahçesine kayısı toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
Hatay'da bahçesine kayısı toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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