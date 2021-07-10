Hatay'da bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Hatay'da bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Hatay'da bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Saylak Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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