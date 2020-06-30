Hatay'da bahçe ve samanlık yangını Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangın, bahçe ve samanlığa zarar verdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangın, bahçe ve samanlığa zarar verdi.

Alınan bilgiye göre Özsoğuksu Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bahçenin yanındaki samanlığa da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 3 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bahçedeki ağaçlar ve samanlık zarar gördü.

Kaynak: AA