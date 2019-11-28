Hatay'da bacakları kesilen kedi olayına soruşturma
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Hatay'da bacakları kesilen kedi olayına soruşturma

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte 4 bacağı kesili halde bulunan kedinin telef edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

28.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:28
Hatay'da bacakları kesilen kedi olayına soruşturma

İlçe , kentte 4 bacağı kesili halde bulunan kedinin telef edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği 'nde çalışma yaparak bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'ın İskenderun ilçesinde 25 Kasım'da temizlik çalışmaları yapan belediye personeli, bacakları kesilmiş kedi ölüsüne rastlamış, bazı hayvan dernekleri tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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