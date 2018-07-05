Hatay'da Yüzmeye Giden Baba, Üvey Kızları İle Birlikte Gölette Kayboldu
Hatay'da tarlaya giden baba, serinlemek için gölete girdi. Kısa süre sonra gölette çırpınmaya başlayan babayı kurtarmak için üvey kızları da gölete atladı. Baba ve kızları göletten çıkamayarak gözden kayboldu.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde serinlemek için Yarseli Göleti'ne giren baba ve 2 kızı gölette kayboldu.
TARLAYA GELEN BABA, SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE ATLADI
Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde fasulye ekimi için Yarseli Göleti'nin yanında bulunan tarlasına gelen Mustafa Korkmaz (49), serinlemek için gölete girdi.
BABA VE KIZLARI GÖLETTEN ÇIKAMAYARAK GÖZDEN KAYBOLDU
Kısa bir süre sonra gölet içerisinde çırpınmaya başlayan Korkmaz'ı kurtarmak için üvey kızları Emine Aslan (12) ve Safiye Aslan (15) da gölete atladı. Baba ve kızları göletten çıkamayarak gözden kayboldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ilk yardım ekipleri intikal etti.
YORUMLAR (3)
-
2 tane kız boş yere öldü,desene 2 tane erkek sap kaldı şimdi :((Cevap Yaz 1 16 Yayından KaldırTURKİYEM: Sen neyin derdindesinYayından Kaldır
-
ülkemizin 3 tarafı denizle çevrili ama halkın yarısı yüzme bilmiyor aslında ilkokula başlıyan çocuğa bir şekilde yüzme öğretilecek yazık yüzme bilmediği için üç can gitti, tabii gün bitince ona yapacak bir şey yok mekanları cennet olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır