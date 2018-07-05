Hatay'da Yüzmeye Giden Baba, Üvey Kızları İle Birlikte Gölette Kayboldu

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde serinlemek için Yarseli Göleti'ne giren baba ve 2 kızı gölette kayboldu.

TARLAYA GELEN BABA, SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE ATLADI

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde fasulye ekimi için Yarseli Göleti'nin yanında bulunan tarlasına gelen Mustafa Korkmaz (49), serinlemek için gölete girdi.

BABA VE KIZLARI GÖLETTEN ÇIKAMAYARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Kısa bir süre sonra gölet içerisinde çırpınmaya başlayan Korkmaz'ı kurtarmak için üvey kızları Emine Aslan (12) ve Safiye Aslan (15) da gölete atladı. Baba ve kızları göletten çıkamayarak gözden kayboldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ilk yardım ekipleri intikal etti.