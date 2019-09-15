Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıçHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

15.09.2019 21:16

Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi.

Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

Hatay'da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç
Kaynak: İHA
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