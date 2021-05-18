Hatay'da ateşe verdiği evinde yanarak ölen gencin annesi olay gününü anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da ateşe verdiği evinde yanarak ölen gencin annesi olay gününü anlattı

Hatay'da ateşe verdiği evinde yanarak ölen gencin annesi olay gününü anlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da 9 Mayıs'ta odasını ateşe veren ve çıkan yangında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Mustafa D'nin annesi Fatma D. (57) olay günü oğlu tarafından bağlanarak öldürülmeye çalışıldığını çöp konteynerine saklanarak canını kurtarabildiğini söyledi.

Hatay'da 9 Mayıs'ta odasını ateşe veren ve çıkan yangında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Mustafa D'nin annesi Fatma D. (57) olay günü oğlu tarafından bağlanarak öldürülmeye çalışıldığını çöp konteynerine saklanarak canını kurtarabildiğini söyledi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki evlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Fatma D, oğlunun 8 Mayıs gecesi eve geldikten sonra cinnet getirdiğini aktardı.

Fatma D, oğlunun motosikletinden benzin çekerek evi yakmaya çalıştığını anlatarak, "Benim elimi ve ayaklarımı bağladı. 'Bu gece seni de beni de evini de yakacağım, bize yaşamak haram.' diye bağırarak eve benzin döküp yakmaya çalıştı." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde oğlunun dama çıktığını dile getiren Fatma D, şunları söyledi:

"Oğlum sabaha karşı bir ses duyarak dama çıktı. Ben de o an can havliyle elimdeki bağı dişlerimle çektim, ayak bağlarımı da sökerek elime terliğimi alıp kaçtım. Sonra evin yakınında çöp konteyneri gördüm. Hemen onun içerisine girdim ve kapağını kapattım, canımı kurtardım. Sabaha kadar oradan çıkmadım. Sonra da öğrendim ki kendisi de evin içinde yanmış. Oradan sonrada kaçarak komşularıma geldim. Üstüme kapıyı kilitleyerek beni evlerine sakladılar."

Oğlunun Anneler Günü'nde kendine en büyük acıyı yaşattığını belirten Fatma D, "Hayatımı zehir etti, en sonunda da gençliğine kıydı." diyerek gözyaşı döktü.

Fatma D, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve gidecek yeri olmadığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mayıs günü annesi Fatma D. ile kavga eden Mustafa D. odasını ateşe vermiş, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Mustafa D'nin cesedine ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Sergey Lavrov Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da ateşe verdiği evinde yanarak ölen gencin annesi olay gününü anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:27:16. #1.13#

title