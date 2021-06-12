Hatay'da at arabasıyla cep telefonu kaçakçılığı iddiasına gözaltı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir at arabasında 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir at arabasında 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziyaret Mahallesi'nde H.A'nın at arabasıyla cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
H.A. idaresindeki at arabasını durduran ekipler, detaylı arama yaptı.
At arabasındaki gizli bölmede 61 gümrük kaçağı cep telefonu bulan jandarma, H.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz